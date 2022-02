Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, "Oyunun son bölüme bakarsanız buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da hafta içi oynanan kupa maçları sonrası bu maçı oynadığını anımsattı.

Oyunun iki taraf için de dengeli ve kontrollü başladığını ifade eden Karaveli, şunları söyledi:

"Hedefimiz merkezi kapatıp kazandığım toplarla bir an önce kenarı kullanmaktı. İyi bir kenar atağıyla böyle bir gol bulduk. Bizim için çok güzel, bugün adına arzuladığımız bir atak opsiyonuydu ve güzel bir goldü. Rakibimiz de ilk yarı kalemizde olduğu pozisyonlar var. 45-60 arası ilk yarıya benzer geçti. Dengeli bir oyun. Fakat 60'dan sonra bizim için ortaya çıkan senaryo hiç de güzel değildi. Oyunun hakimiyetini rakip her geçen dakika biraz daha aldı. Bizim için en önemli sorun oyuna hamle yapamamaktır. Yaptığımız 4 oyuncu değişikliğini de sakatlıklardan dolayı yaptık. Sakat olan oyuncunun yerine sağlam oyan oyuncu sokmak zorunda kaldık. Değişikliklerin dördü de oyunculardan gelen taleplerle oldu. Özellikle uzatma bölümünde neredeyse rakibin her atağı gol pozisyonuna dönüştü. Bunun sebebi biz önde topu koruyamadık. Birbirimize pas veremedik. Topu çok kolay kaybettik. Oyuncularım mücadeleyi bırakmadılar ama oyuna sahip olamadığımı düşünüyorum. Kalemizde çok fazla duran top ve atak oldu. Rakip de kornerden bir gol buldu."

Karaveli, "1 puanı kazanç mı, 2 puanı kayıp mı görüyorsunuz" sorusuna "Oyunun son bölümüne bakarsak bu güne kadar oynadığımız hiçbir maçta özellikle bizimle beraber oynanan 13 maçın hiç birinde bu kadar kalemizde pozisyon vermemiştik. Oyunun son bölüme bakarsanız buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum." diye cevap verdi.

"Beşiktaş bir süredir berabere kalıyor sorusuna Karaveli, "Hücum oyuncularımızdan şu ana kadar özellikle gol konusunda bekleneni alabiliyor muyuz? Hayır. Bu zaten ortada. Az gol yiyoruz ama az gol atıyoruz. Beraberlik olarak doğal olarak geliyor. Değişecektir." dedi.

Karaveli, oyundan sakatlanma sonucu çıkan Rıdvan Güzel ile Kerem Kalafat'ın sakatlıklarını hakkında şu ana kadar doktorlardan henüz bilgi almadığını belirterek, "Onlarda çok büyük problemler olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.