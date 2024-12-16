Adana Demirspor - Beşiktaş maçının devre arasında genç oyuncu kardeşinin ölüm haberini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana'da oynanan maçta Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Mavi-lacivertlilerde, mücadeleye ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Maestro soyunma odasında aldığı kötü bir haberle sarsıldı.
Murat Sancak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen,takımı yalnız bırakmıyacam dedi ve sahaya çıktı,Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" ifadelerini kullandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Maestro, karşılaşmanın ikinci yarısında da takımıyla birlikte sahada yer aldı.
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