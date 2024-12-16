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Adana Demirspor - Beşiktaş maçının devre arasında genç oyuncu kardeşinin ölüm haberini aldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 20:24
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 üstün kapatan mavi-lacivertlilerde, orta saha oyuncusu Maestro soyunma odasında aldığı kötü bir haberle sarsıldı. Bu gelişmeyi, kulübün eski başkanı Murat Sancak kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının devre arasında genç oyuncu kardeşinin ölüm haberini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana'da oynanan maçta Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Mavi-lacivertlilerde, mücadeleye ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Maestro soyunma odasında aldığı kötü bir haberle sarsıldı.

KÖTÜ HABERİ MURAT SANCAK DUYURDU

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Murat Sancak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maestro devre arasında kardeşinin ölmüş haberini almasına rağmen,takımı yalnız bırakmıyacam dedi ve sahaya çıktı,Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI DEVAM ETTİ

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan Maestro, karşılaşmanın ikinci yarısında da takımıyla birlikte sahada yer aldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
2 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor beşiktaş
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