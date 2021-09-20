Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı öncesi şok

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.

Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.

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Mavi Şimşekler'de zorlu karşılaşmada arka adelesinde yırtık tespit edilen Younes Belhanda ve sakatlık sürecini atlatup çalışmalarına bireysel olarak devam eden David Akintola forma giyemeyecek. Güney ekibinde Gökhan İnler'in durumu da bu akşamki antrenmandan sonra netlik kazanacak.



