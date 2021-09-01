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Adana Demirspor'da Montella dönemi başladı

01.09.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'da Montella dönemi başladı

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi, İtalyan Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladığını resmen duyurdu ve başkan Murat Sancak ile 47 yaşındaki hocanın el sıkıştığı fotoğraf paylaşıldı.

Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

BALOTELLI Mİ GETİRDİ?

Yeni hocanın İtalyan olması sosyal medyada Balotelli iddialarını kuvvetlendirdi. Balotelli ile tartıştıktan sonra görevine son verilen Samet Aybaba yerine Balotelli'nin isteği üzerine Montella'nın getirildiği konuşuluyor.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

"Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz."

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