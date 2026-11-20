Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Napoli'nin yıldız futbolcusu için girişimlerini hızlandırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin Kamerunlu oyuncu için belirlediği rakam ise siyah-beyazlıların iştahını kabarttı.

NAPOLI'NİN ANGİUSSA TALEBİ BELLİ OLDU

Football Italia'nın haberine göre Beşiktaş, Napoli forması giyen Andre-Frank Zambo Anguissa'yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Orta sahasını güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun transferi için İtalyan ekibinin şartlarını araştırıyor.

Napoli'nin ise 30 yaşındaki futbolcunun ocak ayında ayrılığına onay vermek için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR

Anguissa'nın Napoli ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. İtalyan kulübünün deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ancak tarafların henüz anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

Sözleşme görüşmelerindeki belirsizlik, Beşiktaş'ın transfer girişimi açısından önemli bir fırsat oluşturabilir. Siyah-beyazlıların önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.