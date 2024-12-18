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Adana Demirspor'da parıldayan Yusuf Sarı, Süper Lig devine transfer oluyor! 3.5 milyon Euro konusunda anlaşmaya varıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 16:35
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Adana Demirspor kadrosunda altın gibi parıldayan Yusuf Sarı'nın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. Beşiktaş maçına kadar -1 puanda bulunan Adana temsilcisi, sürpriz bir şekilde siyah-beyazlıları 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı. Takımda neredeyse tek başına oynayan Yusuf Sarı'nın da artık sabrı tükendi ve devre arasında transfer olacağı aktarıldı.

Adana Demirspor'da parıldayan Yusuf Sarı, Süper Lig devine transfer oluyor! 3.5 milyon Euro konusunda anlaşmaya varıldı
Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, Adana Demirspor'un kadrosunda parıldayan Yusuf Sarı için girişimlere başladı. Takımdan ayrılmak isteyen milli oyuncu için Süper Lig devi bir adım öne geçti.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

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Hızlı kanat oyuncusu olarak dikkat çeken Yusuf Sarı için Trabzonspor kulübü, Adana Demirspor ile anlaşma aşamasına geldi. Yusuf Sarı'nın da ayrılmak istediği bilindiği için kısa süre içinde imzaların atılacağı aktarıldı.

3.5 MİLYON EURO

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Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödemeye hazırlanan Trabzonspor'un devre arasında milli oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor Yusuf Sarı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galatasaray isterse alır istemezse diğerleri alır
nature sever Abdullah Avcı’nın trabzonspora attığı en büyük kazıklardan biri daha ! 😡
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