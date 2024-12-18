Adana Demirspor'da parıldayan Yusuf Sarı, Süper Lig devine transfer oluyor! 3.5 milyon Euro konusunda anlaşmaya varıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri, Adana Demirspor'un kadrosunda parıldayan Yusuf Sarı için girişimlere başladı. Takımdan ayrılmak isteyen milli oyuncu için Süper Lig devi bir adım öne geçti.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Hızlı kanat oyuncusu olarak dikkat çeken Yusuf Sarı için Trabzonspor kulübü, Adana Demirspor ile anlaşma aşamasına geldi. Yusuf Sarı'nın da ayrılmak istediği bilindiği için kısa süre içinde imzaların atılacağı aktarıldı.

3.5 MİLYON EURO

Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödemeye hazırlanan Trabzonspor'un devre arasında milli oyuncuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.