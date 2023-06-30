Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Kulüp başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı yayında yaptığı açıklamada Patrick Kluivert'la anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Murat Sancak açıklamasında, "Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. Görüştüğümüz birkaç isim vardı. Hayranı olduğumuz bir oyuncuydu. Gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. 1-2 görüşmeden sonra mutabık kaldık. Nasıl Montella Adana Demirspor'la çıkış yakaladıysa Kluivert'ın da benzer bir başarıyı yakalayacağına inanıyorum. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Görüştüğümüz transferler var. Kluivert'ın Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullandıklarını belirten Murat Sancak, "Onyekuru'nun bonservisini aldık. Opsiyonu kullandık. Avrupa'ya gideceğimiz için opsiyonu kullandık." dedi.

Patrick Kluivert ise açıklamasında şunları söyledii "Adana Demirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Adana Demirspor çok iyi işler yaptı. Kendi tecrübelerimi takıma aktaracağım ve umarım iyi işler yaparız."

