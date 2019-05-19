Adana Demirspor'da play-off sevinci ağlattı

Süper Lig’i garantileyen Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1’le mağlup eden Adana Demirspor, Altınordu’nun mağlup olmasıyla birlikte play-offa kalarak büyük sevinç yaşattı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, son dakikalarda elde edilen play-off hakkı sonrası gözyaşlarını tutamadı. Takımlarını Ankara'da yalnız bırakmayan ve Süper Lig hasreti çeken taraftarlar da sevinç gözyaşları döktü.

Play-off yarı final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başladı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman 45 dakika sürdü. Rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlayan mavi licivertli takım, 16.25 uçağıyla Adana’ya dönecek. Antrenman öncesi Seyhan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

