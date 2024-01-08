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Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yaşanan ayrılıklar sonrası Balotelli de Türkiye'den ayrıldı...

08.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan İtalyan yıldızın Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi şimdi de Balotelli'nin sözleşmesini feshediyor. Younes Belhanda, Kevin Rodrigues ve Jonas Svensson ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Mario Balotelli ile de sözleşme feshetme kararı aldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

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Mario Balotelli, Türkiye’den ayrıldı ve tedavisi için İtalya’ya döndü. Adana Demirspor oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşüyor.

YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKABİLDİ

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Sezon başında Sion'dan Adana Demirspor'a transfer olan 33 yaşındaki İtalyan futbolcu, Adana Demir formasıyla 5 maça çıktı vec 3 gol kaydetti.

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