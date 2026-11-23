Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Okan Buruk'un performanslarından memnun olduğu iki savunmacıyla yola devam etmek istediği öne sürüldü.

OKAN BURUK İKİ SAVUNMACIYLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, performanslarından memnun olduğu Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'u gelecek sezonun kadrosunda da görmek istediği kaydedildi. İki futbolcunun da kariyerlerine sarı-kırmızılı ekipte devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve iki savunmacının geleceğinin de planlamada önemli yer tuttuğu belirtildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN 12 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, bu sezon 12 karşılaşmada görev aldı. Toplam 971 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 6 kupa kazanan Abdülkerim, savunmadaki performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.

JAKOBS 14 MAÇTA GÖREV ALDI

Sol bek Ismail Jakobs ise bu sezon Galatasaray formasıyla 14 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı. Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında Jakobs'u da kadroda tutmak istediği belirtilirken, oyuncunun Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY İKİ SAVUNMACI İÇİN 10,8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 1 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Milli futbolcunun transfer dönemindeki piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyordu.

Ismail Jakobs ise 1 Temmuz 2025'te Monaco'dan 8 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Senegalli sol bekin transfer dönemindeki piyasa değeri 7 milyon euroydu.

Böylece Galatasaray, iki savunmacının bonservisi için toplam 10,8 milyon euro ödeme yaptı.