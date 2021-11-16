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Adana Demirspor'dan Aytaç Kara hamlesi

16.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transferinin flaş takımı Adana Demirspor, devre arasında yeni takviyeler için çalışmalarını hızlandırdı. Lacivert-Mavililer'in hedefinde Galatasaray'dan Aytaç Kara olduğu öğrenildi.

Adana Demirspor'dan Aytaç Kara hamlesi
Aytaç Kara

Aytaç Kara

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Adana Demirspor Milli arada transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Lacivert-Mavililer, gözünü Galatasaray 'da istediği şansı bulamayan Aytaç Kara'ya dikti.

Başarılı orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. Aytaç'ın daha fazla süre almak adına gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilirken, Adana Demirspor oyuncuyla söz kestikten sonra Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturacak. İlk etapta kiralık olarak gerçekleştirilmesi planlanan transferin bonservisle de bitme durumunun olabileceği gelen haberler arasında.

MONTELLA DA İSTİYOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adanalı olan Fatih Terim'in, oyuncu istediklerinde Demirspor'a kolaylık yapması gerektiğini vurgulamıştı. Teknik direktör Montella da Aytaç'ı takımında görmeyi istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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