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Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli tepkisi

22.09.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaba Demirspor, Beşiktaş'ın Mario Balotelli ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli tepkisi

Adaba Demirspor, Beşiktaş'ın Mario Balotelli için "Oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur." şeklinde ifadeler de bulunan açıklamasına tepki gösterdi.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI

21 Eylül 2021 Salı günü deplasmanda Beşiktaş ]K ile oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah-beyazlı kulübün, oyuncumuz Mario Balotelli ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz.

3-0 geriye düşmemize rağmen, sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına yapılmış en büyük saygısızlıktır.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce bir televizyon kanalında Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalardan etkilenen oyuncumuz bireysel olarak tepkisini göstermiştir. Bunun sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kendisine sarı kart göstererek cezalandırmıştır. Maç sonrasında Başkanımız ve Teknik Direktörümüz, Balotelli'nin davranışının yanlış olduğunu açıklamalarında ifade etmişlerdir. Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş teknik heyetinin Mario Balotelli ve yedek kulübemize yapılan hakaret ve davranışlarını tüm Türkiye görmüştür. Rakip takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin ağza alınmayacak sözler sarf etmesine rağmen Adana Demirspor olarak olayı noktalayıp futbolcularımız ve teknik heyetimiz direkt soyunma odasına gitmiştir.

Sezon açılışında Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayıp her platformda kendilerine teşekkür eden kulübümüz, maç sırasında ve sonunda siyah-beyazlı taraftarların yaptığı kötü tezahüratı da hak etmemiştir.

Adana Demirspor olarak, gelen her takımı centilmence ağırlamaya ve sonuç ne olursa olsun aynı davranışlarla şehrimizden yolcu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Başkanımız Murat Sancak'ın dediği gibi "Beşiktaş JK bizim kardeş kulübümüzdür." Buna bu şekilde gölge düşürülmek istenmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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