Adana Demirspor'dan gönderilmişti, Balotelli'den şaşırtan transfer kararı! Yeni takımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor'a olaylı bir şekilde veda etmesinin ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli'ye beklenmedik bir talip çıktı. Romanya basınında çıkan habere göre tecrübeli oyuncu için Rapid Bükreş devreye girdi.

MUTLU SON YAKIN

Haberde, önümüzdeki yıl ligde şampiyonluk için güçlü kadro oluşturmak isteyen başkent ekibinin İtalyan yıldız için harekete geçtiğimiz ve transferde büyük yol katettiği vurgusu yapıldı.

1 MİLYON EURO...

Balotelli'nin menajeri ile kulüp arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştirildiği de iddia edilirken, İtalyan golcünün transfer için 1 milyon euro talep ettiği belirtildi.

