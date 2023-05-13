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Adana Demirspor'dan gönderilmişti, Balotelli'den şaşırtan transfer kararı! Yeni takımı...

13.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Adana Demirspor'da da top koşturan ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran ancak Adana ekibine beklenmedik bir şekilde veda eden yıldız oyuncu Mario Balotelli, Süper Lig macerasının ardından Sion'un yolunu tutarken 32 yaşındaki oyuncu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Adana Demirspor'dan gönderilmişti, Balotelli'den şaşırtan transfer kararı! Yeni takımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor'a olaylı bir şekilde veda etmesinin ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli'ye beklenmedik bir talip çıktı. Romanya basınında çıkan habere göre tecrübeli oyuncu için Rapid Bükreş devreye girdi.

MUTLU SON YAKIN

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Haberde, önümüzdeki yıl ligde şampiyonluk için güçlü kadro oluşturmak isteyen başkent ekibinin İtalyan yıldız için harekete geçtiğimiz ve transferde büyük yol katettiği vurgusu yapıldı.

1 MİLYON EURO...

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Balotelli'nin menajeri ile kulüp arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştirildiği de iddia edilirken, İtalyan golcünün transfer için 1 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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