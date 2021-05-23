Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye teklif!

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, iddialı bir kadro adına transfer çalışmalarına başladı. Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, ilk transfer bombası adına Mario Balotelli ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

A Spor'a konuşan Murat Sancak, Balotelli ile görüştüklerini ve bunun kolay bir transfer olmadığını belirtirken "Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini de kullandı.

Bu sezonun ilk bölümünde herhangi bir takımla anlaşmadıktan sonra devre arasına doğru Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, İtalyan ekibiyle Serie B'de mücadele ederken toplamda çıktığı 14 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.



