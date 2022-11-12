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Adana Demirspor'dan ortalığı tozu dumana katacak Suarez hamlesi geldi!

12.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra flaş bir giriş yapan Adana Demirspor, 2 senedir yaptığı transferlerle kendinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Balotelli'yi alarak dünya basınına da adını duyuran Adana temsilcisi, şimdi de sözleşmesi sona eren Suarez ile ilgileniyor. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Uruguaylı yıldız için nabız yoklayan Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından yine bir dünya yıldızını takıma kazandırarak adından söz ettirmenin planlarını yapıyor.

Adana Demirspor'dan ortalığı tozu dumana katacak Suarez hamlesi geldi!

Adana Demirspor'da flaş transferler bitmiyor. Kadroya kattıkları isimlerle taraftarını bir hayli mutlu eden Adana temsilcisi şimdi de gözünü Luis Suarez'e dikti. Atletico Madrid'den sonra gittiği Nacional takıkımında toplam 16 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 8 kez fileleri havalandırdı.

DYZUBA GİTTİ, YENİ GOLCÜ GELİYOR

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Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, forvet mevkisine kaliteli bir golcü arayışlarına başladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik." demişti. Kariyerinde Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Nacional bulunan Suarez geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Uruguay temsilcisinden ayrıldı. Adana Demirspor'un Suarez'in menajeriyle görüşme halinde olduğu bilgisi verildi.


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Adana Demirspor Luis Suarez

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