Adana Demirspor'dan ortalığı tozu dumana katacak Suarez hamlesi geldi!

Adana Demirspor'da flaş transferler bitmiyor. Kadroya kattıkları isimlerle taraftarını bir hayli mutlu eden Adana temsilcisi şimdi de gözünü Luis Suarez'e dikti. Atletico Madrid'den sonra gittiği Nacional takıkımında toplam 16 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 8 kez fileleri havalandırdı.

DYZUBA GİTTİ, YENİ GOLCÜ GELİYOR

Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, forvet mevkisine kaliteli bir golcü arayışlarına başladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik." demişti. Kariyerinde Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Nacional bulunan Suarez geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Uruguay temsilcisinden ayrıldı. Adana Demirspor'un Suarez'in menajeriyle görüşme halinde olduğu bilgisi verildi.



