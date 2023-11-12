ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇ SONUCU! Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Demirspor evinde berabere kaldı

Adana Demirspor Fenerbahçe maç nefes kesen bir mücadelenin ardından geride kaldı. Süper Lig’in 12. haftasında oynanan maç heyecanla beklendi. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'de aldığı 21 puanla altıncı sırada. Rakip takım Fenerbahçe ise 30 puanla 2. sırada bulunuyordu. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.İ şte Adana Demirspor Fenerbahçe maçının detayları...

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı bugün (12 Kasım 2023 Pazar) oynandı. Maç saat 19.00'de başladı.

Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı.

PUANINI 31'E YÜKSELTTİ

Bu skorun ardından Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve milli araya liderlik koltuğunda girdi. Bu sezon evinde ilk kez puan kaybeden Adana Demirspor ise 22 puanla 3. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillion, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko







