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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

02.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe son olarak Kasımpaşa'yı yenmişti. Peki Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini almak için Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Adana Demirspor maçının yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Peki Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü (bugün) yayınlanacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Futbolseverler maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE 2 KİŞİ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.


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