Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini almak için Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Adana Demirspor maçının yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Peki Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü (bugün) yayınlanacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak.

Futbolseverler maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE'DE 2 KİŞİ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.



