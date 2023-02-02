Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon! Mert Hakan Yandaş'ın golünün iptali karşılaşmanın önüne geçti...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edildi. Orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumda.

MERT HAKAN MÜTHİŞ VURDU

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın 14. dakikasında ceza sahası dışından Adana Demirspor kalesine adeta bir füze gönderdi. Ağlarla buluşan top sonrası büyük sevinç yaşayan tecrübeli ismin sevinci çok kısa sürdü.

VAR MONİTÖRÜNE GİTMEDİ

Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem oldu.

