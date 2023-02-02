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  4. Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon! Mert Hakan Yandaş'ın golünün iptali karşılaşmanın önüne geçti...

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon! Mert Hakan Yandaş'ın golünün iptali karşılaşmanın önüne geçti...

02.02.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında karşılaştığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edildi. Golün iptali sonrası sosyal medya adeta karıştı. Mert Hakan Yandaş'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edilen pozisyona sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösteriyor.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon! Mert Hakan Yandaş'ın golünün iptali karşılaşmanın önüne geçti...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edildi. Orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumda.

MERT HAKAN MÜTHİŞ VURDU

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Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın 14. dakikasında ceza sahası dışından Adana Demirspor kalesine adeta bir füze gönderdi. Ağlarla buluşan top sonrası büyük sevinç yaşayan tecrübeli ismin sevinci çok kısa sürdü.

VAR MONİTÖRÜNE GİTMEDİ

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Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem oldu.

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Ali Palabıyık Adana Demirspor Mert Hakan Yandaş fenerbahçe hakemi

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