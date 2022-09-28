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Adana Demirspor-Galatasaray maçı için şehir havaya girdi!

28.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor ile Galatasaray'ın yapacağı maç kentte şimdiden büyük heyecana sahne oldu. Stadyuma girmek için talep edilen bilet sayısı kapasiteyi aşınca flaş bir hamle geldi. Adana Demirspor-Galatasaray maçı için Yüreğir Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ilk kez yapılan organizasyonla takımını destekleyebilecek.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı için şehir havaya girdi!

Adana Demirspor - Galatasaray maçı şenlik havasında geçecek. Talep edilen bilet miktarı, stadyum kapasitesini çok aşınca Adanalılar harekete geçti. Yüreğir Belediyesi yaptığı açıklamayla taraftarın yüreğine su serpti.

STADYUMA GİREMEYENLERE MÜJDE

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Maçı izlemek için stadyuma gitmek isteyip bilet alamayanlara müjde olarak duyurulan bu haber Adanalıları sevince boğdu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili hemşehrilerim, Adana Demirspor maç biletleri tükenmiş olsa da biz Murat Sancak başkanım ile Adanalı bu maçı izlemeden duramaz dedik! Haydi hep birlikte Yüreğir Millet Bahçemiz’de Adana Demirsporumuz ve Galatasaray maçını izliyoruz. Formasını alan gelsin" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı, 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.


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