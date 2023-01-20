Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçtı Hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak. Adana Demirspor Giresunspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı 20 Ocak 2023 Cuma saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmadan aldığı 33 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise 18 karşılaşmada topladığı 20 puan ile 11. sırada yer alıyor.



