SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

20.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Vincenzo Montella çalıştırdığı takım Süper Lig'de aldığı 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 20 puan ile 11. sırada bulunuyor. Birçok kişi, Adana Demirspor Giresunspor maçı canlı izle ekranını arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçtı Hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak. Adana Demirspor Giresunspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı 20 Ocak 2023 Cuma saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmadan aldığı 33 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise 18 karşılaşmada topladığı 20 puan ile 11. sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müthiş maçta kazanan yok! Gol, VAR, kırmızı... Müthiş maçta kazanan yok! Gol, VAR, kırmızı...
Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!
Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
adana demirspor giresunspor Adana Demirspor spor toto oynanacak maçı spor tot süper li spor to maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.