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ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, İstanbulspor ile Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Birçok kişi internette Adana Demirspor İstanbulspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta, Hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Adana Demirspor İstanbulspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor İstanbulspor maçı bugün (5 Ocak 2023) saat 20.00'de başlayacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor İstanbulspor maçı beIN Sports 2'de ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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