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Adana Demirspor Mustafi'ye teklif yaptı

01.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bonservisi elinde bulunan Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı savunmacı Shkodran Mustafi'ye teklif yaptı.

Adana Demirspor Mustafi'ye teklif yaptı

Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak adını dünyaya duyuran Adana Demirspor, David Luiz ile görüşmelerini sürdürürken ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

Akdeniz ekibi, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile temasa geçti.

Arnavut asıllı Alman stoperin menajeriyle yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edildi.

Uzun yıllar Arsenal forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne dek yaklaşık 40 milyon euro ödendi.

Mustafi, Almanya Milli Takımı formasını da 20 kez sırtına geçirdi.


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