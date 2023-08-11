ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI! Adana Demirspor Osijek maçı hangi kanalda? Mavi Şimşekler fark attı!

Adana Demirspor Osijek maçı ekrana geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu maçında temsilcimiz Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan ekibini ağırladı. Adana Demirspor Osijek maçı ekranı internette araştırılıyor. İşte, Adana Demirspor Osijek maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...
Adana Demirspor Osijek maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'de başladı.
Adana Demirspor Osijek maçı TV 8,5'te canlı olarak ekrana geldi.
Adana Demirspor 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçerse play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeni ile kozlarını paylaşacak.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında NK Osijek ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mübsaka, Adana Demirspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Adana Demirspor 11'i: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Osijek 11'i: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas