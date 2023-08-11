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ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI! Adana Demirspor Osijek maçı hangi kanalda? Mavi Şimşekler fark attı!

10.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Osijek maçı canlı olarak ekrana geldi. Karşılaşmayı Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetti. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia yaptı. Maçın dördüncü hakeni ise Davit Kharitonashvili oldu. Adana Demirspor Osijek maçı detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek saat kaçta, hangi, kanalda?

Adana Demirspor Osijek maçı ekrana geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu maçında temsilcimiz Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan ekibini ağırladı. Adana Demirspor Osijek maçı ekranı internette araştırılıyor. İşte, Adana Demirspor Osijek maçının canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Osijek maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'de başladı.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Osijek maçı TV 8,5'te canlı olarak ekrana geldi.

Adana Demirspor 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçerse play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeni ile kozlarını paylaşacak.

FARKLI GALİP!

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında NK Osijek ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mübsaka, Adana Demirspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor 11'i: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek 11'i: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas


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