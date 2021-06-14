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Adana Demirspor, Serdar Aziz'in peşinde

14.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'i transfer etmek istiyor. Deneyimli futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

Adana Demirspor, Serdar Aziz'in peşinde

26 yıl sonra Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Serdar Aziz'i takımda görmek istiyor. Mavi Şimşekler'in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; 2.5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar'ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi.

30 yaşındaki stoperin Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar'ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Adana Demirspor, Harun Tekin için de girişimlerini sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor
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