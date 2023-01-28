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Adana Demirspor Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti! Eski Galatasaraylı Emre Akbaba boş geçmedi

28.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Adana ekibi aldığı 3 puanla zorlu karşılaşma öncesi moral depoladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti! Eski Galatasaraylı Emre Akbaba boş geçmedi
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 21. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 3 golün kaydedildiği mücadelede konuk ekip Adana Demirspor rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

PERDEYİ EMRE AKBABA AÇTI!

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Karşılaşmada gol perdesini 41. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Emre Akbaba açarken, 56. dakikada Akintola farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü ise mücadelenin 63. dakikasında Isaac Cofie'den geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

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Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı.

HAFTAYA FENERBAHÇE

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Adana Demirspor 22. hafta mücadelesinde sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


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