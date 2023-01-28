Adana Demirspor Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti! Eski Galatasaraylı Emre Akbaba boş geçmedi

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 21. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 3 golün kaydedildiği mücadelede konuk ekip Adana Demirspor rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

PERDEYİ EMRE AKBABA AÇTI!

Karşılaşmada gol perdesini 41. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Emre Akbaba açarken, 56. dakikada Akintola farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü ise mücadelenin 63. dakikasında Isaac Cofie'den geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 37'ye yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı.

HAFTAYA FENERBAHÇE

Adana Demirspor 22. hafta mücadelesinde sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



