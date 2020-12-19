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Adana Demirspor, Süper Lig’e odaklandı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.12.2020 12:41 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Bütün camianın ana hedefi bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Tuzlaspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig’e odaklandı

Mavi-lacivertli ekip, ligin 15. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da evinde Tuzlaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Tuzlaspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

"ADANA DEMİRSPOR'A DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Türkiye Kupası bizim için önemli. 120 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor'u penaltılarda eledik. Tabiri caizse geçen sene kaybedilmiş bir finalde penaltılarla gittim. Bu sene de Trabzonspor gibi ülkenin güzide bir kulübünü eleyip evimize geri döndük. Adana Demirspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

"BİZ ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ"

Tuzlaspor maçının analizlerini yaptığını da söyleyen Dumlupınar, "Trabzonspor galibiyeti iyi bir başlangıç oldu. Bize de moral oldu. Bütün camianın ana hedefi bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Allah nasip ederse bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Adana Demirspor bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Çok çok daha iyi olacağız. Tuzlaspor maçının analizlerini yaptık. Kendi analizlerimizi de yapıyoruz. Belirleyici biziz, kendi evimizde oynuyoruz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Tuzlaspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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