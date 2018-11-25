Adana Demirspor taraftarı stada yamaç paraşütü ile indi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Çukurova derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor tarihlerinde 58. kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşma başlamadan önce Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile iniş yaptı. Bu sırada mavi-lacivertli tribünlerden alkışlar yükseldi.