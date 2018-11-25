TREND

Adana Demirspor taraftarı stada yamaç paraşütü ile indi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SPOR  | 25.11.2018 19:31 | Son Güncelleme

Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile indi.

İşte yaşananlar...

Adana Demirspor taraftarı stada yamaç paraşütü ile indi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Çukurova derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor tarihlerinde 58. kez karşı karşıya geldi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Çukurova derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor tarihlerinde 58. kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşma başlamadan önce Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile iniş yaptı. Bu sırada mavi-lacivertli tribünlerden alkışlar yükseldi.

Karşılaşma başlamadan önce Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile iniş yaptı. Bu sırada mavi-lacivertli tribünlerden alkışlar yükseldi.

Paraşütle sahaya inen taraftar sahadan ayrıldıktan sonra karşılaşma başladı.

Paraşütle sahaya inen taraftar sahadan ayrıldıktan sonra karşılaşma başladı.

Taraftarın sahaya paraşütle inmesi bir çok seyirci tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Taraftarın sahaya paraşütle inmesi bir çok seyirci tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor taraftar Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Trend Haberler

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Taksim'de atlı polisler göreve başladı

Taksim'de atlı polisler göreve başladı

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Şato tipi evler tartışma konusu oldu

İngiltere’de Steve Perry isimli taraftar maçı yardımcı hakem olarak tamamladı

İngiltere’de Steve Perry isimli taraftar maçı yardımcı hakem olarak tamamladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere’de Steve Perry isimli taraftar maçı yardımcı hakem olarak tamamladı

İngiltere’de Steve Perry isimli taraftar maçı yardımcı hakem olarak tamamladı

Beşiktaş derbisi öncesi 52 bin taraftar Türk Telekom'a

Beşiktaş derbisi öncesi 52 bin taraftar Türk Telekom'a

Roma Kulübü'nden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklaması

Roma Kulübü'nden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklaması

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den penaltı tepkisi!

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den penaltı tepkisi!

Basketbol Topu Üzerinde Noktalar Olmasının Nedeni Nedir?

Basketbol Topu Üzerinde Noktalar Olmasının Nedeni Nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.