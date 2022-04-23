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Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli v e kaç yaşında? Hangi takımlı?

23.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mavi-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda bordo mavilileri konuk edecek. Peki Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli v e kaç yaşında? Hangi takımlı? İşte detaylar...

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli v e kaç yaşında? Hangi takımlı?

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli v e kaç yaşında? Hangi takımlı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Adana Demirspor Trabzonspor maçını yönetecek hakem ile ilgili merak edilen bilgiler...

Yaşar Kemal Uğurlu

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor
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