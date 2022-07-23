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Adana Demirspor'un anlaştığı Yaroslav Rakitskiy kimdir? Yaroslav Rakitskiy nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

23.07.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaroslav Rakitskiy ile ilgili Adana Demirspor tarafından flaş bir açıklamada bulunuldu. Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Peki Adana Demirspor'un anlaştığı Yaroslav Rakitskiy kimdir? Yaroslav Rakitskiy nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor'un anlaştığı Yaroslav Rakitskiy kimdir? Yaroslav Rakitskiy nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Adana Demirspor'dan Yaroslav Rakitskiy ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada; daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg'da oynayan tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskiy ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Peki Adana Demirspor'un anlaştığı Yaroslav Rakitskiy kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

YAROSLAV RAKİTSKİY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaroslav Rakitskiy 3 Ağustos 1989 tarihinde Ukrayna, Pershotravens'k'de dünyaya geldi.

Yaroslav Rakitskiy futbol kariyerine 2002'de FC Samara-Meteoryt Pavlohrad ile başlamıştır.

Burada gösterdiği performansla Şahtar Donetsk scoutlarının dikkatini çeken Yaroslav, 2003'te Şahtar Donetsk altyapısına transfer oldu.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından kendini geliştirmesi için UOR Ddonetsk'e kiralanan futbolcu burada geçirdiği başarılı sezonun ardından Şahtar Donetsk'e geri döndü. 2006 yılında Şahtar Donetsk'in Ukrayna 2. Lig'de mücadele eden takımı FK Şahtar-3 Donetsk'e yollanan oyuncu burada 31 maçta 5 gol kaydetti ve 2009 yılında A takıma alındı.

YAROSLAV RAKİTSKİY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yaroslav Rakitskiy'nin altyapı kariyeri:

2002 FC Samara-Meteoryt Pavlohrad
2003-2004 Şahtar Donetsk
2005 UOR Ddonetsk
2006 Şahtar Donetsk

Yaroslav Rakitskiy'nin profesyonel kariyeri:

2006-2009 Şahtar-3 Donetsk
2009-2019 Şahtar Donetsk
2019- Zenit

Yaroslav Rakitskiy'nin millî takım kariyeri:

2009 Ukrayna Ukrayna U-20

2008-2011 Ukrayna Ukrayna U-21

2009- Ukrayna Ukrayna

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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