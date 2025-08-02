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Adana Demirsporlu futbolcu Murat Uğur Eser babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Adana Demirspor forması giyen kaleci Murat Uğur Eser'in babası Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuyumcu iş yerinde silahla vurularak ölmüş bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirsporlu futbolcu Murat Uğur Eser babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
Berker İşleyen

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuyumcu iş yerinde silahla vurularak ölmüş bulundu. Öte yandan, Abdurrahman Eser'in, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Adana Demirsporlu futbolcu Murat Uğur Eser babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu! 1

Dağlıoğlu Mahallesi'nde kuyumcu Abdurrahman Eser'in iş yerinden silah sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyumcuya giren ekipler, Eser'i silahla vurularak ölmüş buldu. Eser'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Adana Demirsporlu futbolcu Murat Uğur Eser babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu! 2

Adana Demirspor Kulübünce, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adana Demirsporlu futbolcu Murat Uğur Eser babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu! 3

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cinayet Süper Lig son dakika
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