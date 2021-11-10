Adana Devlet Tiyatrosu "Definename"nin galasını 16 Kasım'da yapacak

Adana Devlet Tiyatrosu, 2021-2022 sezonunun yeni oyunu "Definename"nin galasını 16 Kasım'da gerçekleştirecek.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk gösterimi 16 Kasım Salı saat 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek galayla yapılacak.

Selim Bayraktar'ın yazdığı oyunu Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Volkan Çetinkaya yönetecek.

Dekor tasarımı Cenk Oral'a, kostüm tasarımı Berfin İlhan'a, ışık tasarımı Özer Kuşkaya'ya, müzikleri Tunay Uzuner'e ve dans düzeni Serbülent Biçer'e ait oyun 5 Aralık'a kadar sahnelenecek.



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