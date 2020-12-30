Adana gezilecek yerler - En güzel 26 nokta

Yazıyı okuduktan sonra en yakın arkadaşınıza, sevgilinize ya da eşinize, Adana'ya gidek mi, kebabından yiyek mi, şalgamından içek mi şarkısını söylemeniz söz konusu olabilir. Adana deyince insanın aklında yemekler uçuşuyor. Sanki uçağın tekerleği havalimanı pistine değil de bir kebapçı dükkanının otoparkına inecek gibi geliyor. Yadsınamaz derecede leziz olan yemekleri bir yana bu şehir görülecek yerleriyle de insanın aklını başından alıyor. Tarihi ve kültürel mirasıyla Adana gezilecek yerler sizi bekliyor. BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR Adana seyahatine çıkmadan önce bilmenizde fayda olabilecek bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz. Adana'ya ne zaman gidilir?

Adana'da yaz aylarında güneşe ateş edip gündem olmuşlardı hatırlarsanız. Yazın giderseniz gezerken buharlaşmanız söz konusu olabilir. Adana kış aylarında çok soğuk olmuyor, yağış olmadığı sürece rahatça gezebilirsiniz. Nisan ayında gerçekleştirilen Adana portakal çiçeği festivali döneminde de her yer cıvıl cıvıl oluyor. Adana'ya gitmek içi festival zamanını tercih edebilirsiniz.

Adana kaç günde gezilir?

Eğer yalnızca şehir merkezini gezecekseniz 2 gün Adana için yeterli olacaktır. Ancak Adana çevresi gezilecek yerler de listenizde olacaksa daha uzun zaman ayırmanız gerekir. Adana'da nerede kalınır?

Adana'da 5 yıldızlı şehir otellerinden, butik otellere bir çok seçenek bulunuyor. Kendi bütçenize ve zevkinize uygun otellerden birini seçebilirsiniz. Adana'da ne yenir?

Tartışmasız en net cevabı elbette Adana Kebabı! Sonra ben diyim lahmacun, siz diyin içli köfte. Çiğköfteden tutun, şırdan, humus, bici bici, şalgam, muzlu süt ve daha nice tencere yemeğiyle insana mide fesadı geçirtecek bir şehir Adana. ADANA GEZİLECEK YERLER Adana'daki gezilecek yerleri kategorilere ayırdım. Adana'daki tarihi, doğal yerler, müzeler ve diğer görülecek yerleri bu bölümde bulabilirsiniz. ADANA GEZİLECEK TARİHİ YERLER ADANA TAŞ KÖPRÜ

Adana Taş Köprü Seyhan Nehri üzerinde yer alıyor. IV. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmış. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuş. Harun Reşit (766-809) köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi ile birleştirmiş. IX. yüzyıl başında Harun Reşit’in oğlu olan 7'inci Abbasi Halifesi Memun (786-833) tarafından onartılmış. III. Ahmet (1713), Kel Hasan Paşa (1847) ve Adana Valisi Ziya Paşa (1789) tarafından da değişik zamanlarda tamirat görmüş.

Taş Köprü 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğinde. 21 kemerinden 14’ü ayakta kalabilmiş. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması görülüyor. Dünyanın halen kullanılan en eski köprülerden biri olarak biliniyor. Adana gezilecek yerler listesinin olmazlarından olmazı Taş Köprü'yü görmeden dönmeyi düşünmeyin bile. ADANA ULU CAMİİ (RAMAZANOĞULLARI CAMİ)

Ulu Cami büyüklüğü ve tarihî açısından Adana gezilecek yerlerde bulunan önemli eserlerden biri. Selçuklu, Memlûklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimarî karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, ilk defa 1513 yıllarında Ramazan oğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Beyin oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılıyor. BÜYÜK SAAT (TARİHİ SAAT KULESİ)

Büyük Saat Kulesi Adana Seyhan gezilecek yerlerden biri. Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanmış, 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından tamamlattırılmış. Uzunluğu 32 metre olan kuleye, yapımından uzun bir süre sonra Almanya’dan özel olarak saat makinesi getirilmiş. Adana saat kulesi o kadar sağlam yapılmış ki 1998’deki Adana depreminden sonra bile ayakta kalmayı başarabilmiş.

SABANCI MERKEZ CAMİİ

Sabancı Merkez Cami, Adana'nın Reşatbey Semti'nde, Merkez Park'ın güneyinde ve Seyhan Nehri'nin batı kıyısında yer alıyor. 1998 yılında hizmete açılmış. Caminin dört yarım-kubbe, beş kubbe, altı minaresi var; bunlar dört halife ve dört mezhebe, İslam’ın beş şartına, imanın altı şartına karşılık geliyor. 32 metre çaplı ana kubbe 32 farza, avludaki 28 kubbe Kuran-ı Kerim'de adı geçen 28 peygambere, ana kubbedeki 40 pencere Hz.Muhammed (s.a.v.)’in peygamber olduğu yaşa ve 40 rekat namaza, 99 metrelik 6 minare Allah’ın 99 güzel ismine karşılık geliyor. VARDA KÖPRÜSÜ Sırada Adana Karaisalı gezilecek yerlerden biri olan Varda Köprüsü var. Halk tarafından Koca Köprü diye de anılıyor. Köprü Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit ile Alman İmparatoru Kaiser Wilhem tarafından imzalanan sözleşme ile İstanbul-Bağdat-Hicaz demiryolu hattını tamamlamak üzere 1907-1912 yıllarında inşa edilmiş. Köprü 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda olup derin bir vadiyi birbirine bağlıyor. Düz bir köprü olmayıp virajlı olması Varda Köprüsü'nü daha da ilginç kılıyor.

BEBEKLİ KİLİSE Bebekli Kilise, Tepebağ’da 1880’li yıllarda St. Paul adına yaptırılmış bir İtalyan Katolik kilisesi. Kilisenin tepesinde 2.5 metre boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana heykeli bulunuyor. Bu heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle yapıya Bebekli Kilise adı verilmiş. YAĞ CAMİİ

Yapı aslında Saint Jacque adına yaptırılmış, bir Haçlı Kilisesi. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiş. Cami sade bir mimari yapıya sahip. Bir zamanlar önünde yağ pazarı kurulduğu için bu ismi almış. ANAVARZA ÖREN YERİ

Tarihi 2100 yıl öncesine giden ve en parlak dönemini Roma İmparatoru Septimius Severus’un ödüllendirmesiyle M.S. 2'nci yüzyılda yaşamaya başlayan Anavarza, zaman içinde önemli bir kent haline gelerek 408 yılında Kilikya Başkenti unvanına kavuşmuş. Bizans Dönemi’nde önemini devam ettiren, sonraki yıllarda Ermeniler, Abbasiler, Selçuklular, Ramazanoğulları, Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anavarza’da farklı kültürlere ait izleri bir arada görmek mümkün. Bu kültürel zenginliği sayesinde de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alması uygun görülen kent; kalıntıları, tarihi ve efsaneleri ile dikkat çekiyor.

Anavarza Örenyeri girişi ücretsiz. KAZANCILAR ÇARŞISI

Adana Seyhan gezilecek yerler içinde bulunan Kazancılar Çarşısı Adana'da görmeniz gereken tarihi bir çarşı. İçinde bakırcılar, hediyelik eşyacılar, el sanatları, Adana'ya özgü halı, kilimler bulabilirsiniz. YILANKALE

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Yılan Kalesi Adana Ceyhan gezilecek yerlerden. Orta Çağ’da Çukurova'nın Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından yapılmış. Anavarza, Tumlu ve Kozan Kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alan kalenin sekiz yuvarlak burcu bulunuyor. Kalenin güneyinde yer alan nizamiye kapısından itibaren taş basamaklı merdivenlerle teraslara çıkılıyor. Kilise ve sarnıcı bulunan kalenin garnizonu en üst bölümde yer alıyor. Yılankale sarp kayaların üzerine yapılmış. Eski adı Govara (Kovara) olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17'nci yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Daha sonra Yılan Kale adını alan bu yapı üzerinde Bizans, Haçlı ve Ermeni onarımlarına ait duvar kalıntıları göze çarpıyor.

Yılankale girişi ücretsiz. MAGARSUS ANTİK KENTİ

Magarsus antik kenti Adana Karataş gezilecek yerlerden biri. Adana’ya 49 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Helenistik Dönem'e ait olan Magarsus Antik Kenti'nin en önemli kalıntıları; Anfi Tiyatro ve Athena Tapınakları. Bölgede biri han, diğeri menzil olmak üzere iki de Osmanlı eseri bulunuyor. Magarsus Antik Kenti girişi ücretsiz. ADANA GEZİLECEK MÜZELER ADANA MÜZESİ

Adana Müzesi Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin en eski on müzesinden biri olma unvanını taşıyor. Adana müzesi giriş ücreti 12 TL. Müze kart geçerli. ADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk Adana'ya tam dokuz kez gelmiş ve 5 ayrı konutta konaklamış. Bu yerlerden ikinci ve üçüncü gelişlerinde (16 Mart 1923 ve 17 Ocak 1925) kaldığı tarihi Tepebağ Konağı (Suphi Paşa Konağı olarak biliniyor), Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi olarak hizmet veriyor. Müzede Atatürk’ün Adana seyahatlerini anlatan fotoğraflar, Kuvayı Milliye dönemine ait eşyalar, Etnoğrafik ürünler, döneme ait gazete arşivleri sergileniyor. Adana Atatürk evi müzesi girişi ücretsiz.

MİSİS MOZAİK MÜZESİ

Misis Mozaik Müzesi, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi'nde,1959 yılından beri faaliyette olan ve içinde Misis Antik Kenti'nden kalma, 4.yüzyıl sonlarına ait bir tapınağın zemin mozaiklerinin sergilendiği bir müze. Adana Arkeoloji Müzesi'ne bağlı. Misis Antik kenti sınırları içerisinde yer alan bazilikaya ait zemin mozaikleri 1956 yılında Misis Höyüğünde kazı yapan Alman arkeolog Prof. Dr. H. Theodore Bossert ile Dr. Ludwig Budde tarafından ortaya çıkarılmış. Höyükten çıkarılan mozaikleri korumak amacıyla müze kurulmuş. Bizans devrine ait mozaiklerde Nuh'un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiş. Mozaiğin tam ortasında bir masa veya sehpa şeklinde yapılmış bir kümes ve etrafında Nuh Peygamber'in tufanda gemisine aldığı 23 adet kuş ve kümes hayvanları, bu grubun etrafında ise vahşi ve evcil hayvanlar yer alıyor. Bu müzedeki eserler Adana arkeoloji müzesine taşınmış ve burası kapanmış. ADANA SİNEMA MÜZESİ

Adana gezilecek yerler içinde epey popüler bir yere geldik. Sinema Müzesi 23 Eylül 2011 tarihinde eski bir Adana evinde kurulmuş olup Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde Seyhan Nehri'nin batısında yer alıyor. Müzede özellikle şehre özgü yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar ile ilgili eserler tanıtılıyor.

Müzenin zemin katı film afişleri için ayrılmış. Birinci katta, Yılmaz Güney'in fotoğraflarını, film afişlerini ve eşyalarını gösteren bir oda bulunuyor. Ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri var. Adana'dan sinema ile ilgili diğer tanınmış kişilerin sergilendiği fotoğraflar ve eserler ise yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu gibi isimlere ait. Adana sinema müzesini ücretsiz şekilde gezebilirsiniz. ADANA GEZİLECEK DOĞAL YERLER BELEMEDİK YAYLASI Adana Pozantı gezilecek yerleri arıyorsanız doğanın güzellikleriyle karşılaşacaksınız. Birbirinden güzel yaylalarından biri Belemedik. Pozantı’ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya Anbaş Köyü içinden gecen stabilize yolla ulaşılıyor. Çakıt Çayı kıyısında kurulmuş, yörenin taştan ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde konaklayabilirsiniz. YUMURTALIK LAGÜNÜ MİLLİ PARKI

Yumurtalık Lagünü adından da anlayacağınız üzere Adana Yumurtalık gezilecek yerler içerisinde bulunuyor. Milli Parkın toplam alanı 16.430 hektar. Alan Yumurtalık ilçe merkezine 30 km Karataş ilçe merkezine ise 35 km uzaklıkta yer alıyor.

Seyhan-Ceyhan deltası üzerindeki göl, lagünlerindeki bitki ve hayvan türleri ile özellikle halep çamı olarak bilinen (Pinus halepensis) gibi nadir yayılışı olan bitki türü için korunan doğal ortam oluşturuyor. Millî Park'ta ayrıca 2 tür deniz kaplumbağası da varlığını sürdürüyor. KAPIKAYA KANYONU

Adana Karaisalı gezilecek yerlere Kapıkaya Kanyonu'nu da ekliyoruz. Kapıkaya Kanyonu, Adana’ya 72 kilometre, Karaisalı İlçe Merkezi'ne 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçiyor. Kanyon doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmesi gereken bir yer. KÜP ŞELALELERİ

Küp şelaleleri Adana Aladağ gezilecek yerler içinde bulunuyor. Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp Şelaleleri toplam 10 şelaleden oluşuyor. Bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alıyor. AKÇATEKİR YAYLASI

Pozantı İlçesi'ne 17 kilometre uzaklıktaki yayla çam, ardıç ve meyve bahçeleri arasında kurulmuş. Yaylada, yayla mimarisine uygun yapıların yanında farklı mimari tarzların örneklerini de görmek mümkün. Her yıl 1 Eylül tarihinde yapılan Akçatekir Yaylası Geleneksel Yayla Şenlikleri'ne katılarak Adana gezinizi şenlendirebilirsiniz.

OBRUK ŞELALESİ

Obruk Şelalesi, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunuyor . Adana’ya 157 kilometre mesafede bulunan Obruk Şelalesi, Seyhan Nehri’nin bir kolu olarak Göksu’ya dökülüyor. Çam ve çınar ağaçlarının gölgelediği kayalardan akıp gelen şelalenin çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tesis ve piknik alanları bulunuyor. Mesire yeri olması nedeniyle, ziyaretçiler hem şelaleyi görmeye hem de piknik yapmaya gidiyor. Adana gezilecek yerler içinde doğaya karışmak isteyenlerin adresi oluyor. ADANA ŞEKERPINARI VE AKKÖPRÜ

Şekerpınarı, Pozantı’ya 5 km uzaklıkta Çakıt’ın önemli kollarından birisinin dağın içinden yer yüzüne çıktığı mesire yeri. Ülkece ünlü bir su markasının kaynağı da burada bulunuyor. Hemen yakınında bulunan Şekerpınarından dolayı Şekerpınarı köprüsü de denilen Akköprü’nün 833 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. KÖRKÜN KANYONU

Seyhan’ın önemli kollarından birisi olan Körkün Çayı, aynı adlı kanyonun içerisinden geçerken, yer yer irili ufaklı bir çok şelale ve doğal havuz oluşturuyor. Kanyon, özellikle trekking severler için zor olmayan ve tırmanış gerektirmeyen bir parkur sunuyor. Bu parkurda ırmağın kenarından ve ormanlık alanlardan ilerleyerek toplamda 6-7 km'lik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen doğa severler kanyonu ziyaret ediyor. Körkün Kanyonu Adana Karaisalı ilçe sınırlarında yer alıyor.