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Adana'nın tescilli ürün sayısı 10'a yükseliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Adana’nın simgesi haline gelen ve aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’yle tescillenen Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına Kozan portakalı, Adana karpuzu, Adana bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanı da eklenecek ve kentin tescillenmiş ürün sayısı 10’a ulaşacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, Adana'nın bağrında birçok kültürel mirası barındırdığını belirterek, "Adanamız, gerek zengin mutfak kültürü gerekse bereketli topraklarında binbir emekle üretilen ürünleriyle adından söz ettiren ülkemizin önde gelen şehirlerindendir. Biz de yaptığımız çalışmalarla ilimizin sahip olduğu bu zenginliği, aldığımız Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’yle taçlandırıyoruz" dedi.

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZI 10'A ÇIKARACAĞIZ'

Adana'da şu ana kadar 32 adet ürün için Coğrafi İşaret başvurusunda bulunulduğunu hatırlatan Vali Demirtaş,

"Bu başvurulardan 4’ü sonuçlandı ve ürünlerimiz tescillendi. Altı adet ürünümüz de 15 Temmuz’da alacağımız yeni tescil belgeleriyle tescillenecek ve böylece coğrafi işaretli ürün sayımızı 10’a çıkaracağız. Ayrıca onay alınıp yayınlanma aşamasında olan Adana taş kadayıf, karakuş tatlısı, halka tatlı, Adana börek ve Adana aşlama olmak üzere toplam 5 adet ürünümüz bulunuyor. Bu ürünlerimizin de tescillendiğini inşallah en kısa zamanda müjdeleyeceğiz” diye konuştu.

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'ÜRÜNLERİN PAZARLAMA GÜCÜ ARTACAK'

Vali Demirtaş, bu ürünlerin yanı sıra 17 ürün için daha müracaat yapıldığını, tescil işlemlerinin hala devam ettiğini belirtti.
Çalışmaların bir an evvel tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Vali Demirtaş; coğrafi işaretlerin bu ürünlerin pazarlama gücünü arttıracağını ve kırsal kesimlerde kalkınmayı sağlayacağını kaydetti. Vali Demirtaş, “Biz valilik olarak ilimizin ve bölgemizin sahip olduğu değerleri korumak ve bu ürünlerimizin kentimize has olduğunu resmi olarak belgelemek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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