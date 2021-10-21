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Adana Ticaret Borsası

21.10.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 3,08 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 3,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,983,08MısırKg2,722,80AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg5,155,30Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Atalı Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
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