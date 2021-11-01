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Adana Ticaret Borsası

01.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 3,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,253,35MısırKg2,812,91AyçiçeğiKg5,405,50Soya fasulyesiKg5,555,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Akgün Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Yeni Eczanesi
Seyhan
Güler Eczanesi
Seyhan
Tüzün Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
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