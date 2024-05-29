Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 74 yaşında ama gören 15 zannediyor! Sosyal medyada kullanıcıları inanamadı! "Resmen zamanı durdurmuş"

    74 yaşında ama gören 15 zannediyor! Sosyal medyada kullanıcıları inanamadı! "Resmen zamanı durdurmuş"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 10:21
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede Instagram'ın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 74 yaşındaki moda tasarımcısının fotoğraflarını gördüklerinde "Zamanı durdurmuş" yorumunda bulundu.

    74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang Instagram'daki 900 bini aşkın takipçisiyle havuz kenarında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 74 yaşındaki moda tasarımcısının genç görüntüsü karşısında sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şaşkınlık yaşadı. Fenomen ismin gönderisine hayranları, "Zamanı durdurmuş" ve "Nasıl böyle görünebilirsin?" gibi yorumlarda bulundu.

    1

    Fiziksel görüntüsü sayesinde yaşıtlarına meydan okuyan Wang, 2022 yılında BBC 100 Women'a verdiği röportajında yaşlanma karşıtı sırrını paylaşmıştı. Fenomen isim o dönemki röportajında, "19 yaşımdan beri modanın içindeyim. Kameranın önünde değil, arkasında. Her gün dünyanın en güzel kadınlarıyla çalışıyorum ve onları ilham perim olarak görüyorum. Bu yaşlanmayla baş etmenin üretken bir yolu olabilir. Bu yüzden her zaman votka kokteyli, bol uyku dedim ama iş, iş sihirli bir iksirdir" dedi.

    2

    Beslenme rutinine dair olarak Page Six'e konuşan Wang, "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim.Bence çalışmak insanı genç ve heyecanlı tutuyor. Çok uzun saatler çalışıyorum, iki kız çocuğu büyüttüm. Bence meşgul olmak sağlık için en iyi panzehirdir" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

     Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

    Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

     Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

     Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

     Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

    Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükannesinin küllerini yemeklere koyuyor! "Ona daha yakın hissediyorum"Büyükannesinin küllerini yemeklere koyuyor! "Ona daha yakın hissediyorum"
    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde olduDünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu
    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandıTürkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı
    Anahtar Kelimeler:
    gençlik sırrı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

    Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

    Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

    Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Büyükannesinin küllerini yemeklere koyuyor! "Ona daha yakın hissediyorum"

    Büyükannesinin küllerini yemeklere koyuyor! "Ona daha yakın hissediyorum"

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.