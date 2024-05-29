Mide bulandıran itiraf! Büyükannesinin yakılan cansız bedeninin küllerini yemeklere koyuyor... "Ona daha yakın hissediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Narre Warren şehrinde yaşayan Cheyenne isimli bir kadın büyükannesinin yakılmış kalıntılarını tüketebilmek için bir kaseye koyduğunu söyleyince tepkilerin odağına yerleşti. Fox'un Melbourne kahvaltı programı Cashfessional'a konuk olan kadın ölümünden sonra acı çeken annesini neşelendirmek amacıyla büyükannesinin küllerini yediğini söyledi.

GARNİTÜR OLARAK KULLANIYOR

Büyükanne ve büyükbabasının cansız bedenine ait külleri garnitür olarak kullanmanın onları sonsuza kadar içinde yaşatmak anlamına geldiğini söyleyen Cheyenne, "Ninem geçen yıl ağustos ayında vefat etti ve cenazesi yakıldı. Ailem ve ben yas tutuyorduk, bu yüzden bir gece annemin yanına gittim ve onu neşelendirmek için 'Hadi onu yiyelim' dedim. Onu sırf eğlence olsun diye yiyorum. Nan sonsuza kadar benimle yaşayacak. Ona daha yakın hissediyorum" dedi.







