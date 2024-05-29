Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Mide bulandıran itiraf! Büyükannesinin yakılan cansız bedeninin küllerini yemeklere koyuyor... "Ona daha yakın hissediyorum"

    Mide bulandıran itiraf! Büyükannesinin yakılan cansız bedeninin küllerini yemeklere koyuyor... "Ona daha yakın hissediyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 09:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'da yaşayan Cheyenne isimli bir kadın vefat eden büyükannesinin cansız bedeninin yakılmasından sonra ortaya çıkan küllerini yemeklerinin bir parçası haline getirdiğini söyledi. Külleri yemenin büyükannesine kendisini daha da yakınlaştırdığını söyleyen kadının sözleri tepkilere neden oldu.

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Narre Warren şehrinde yaşayan Cheyenne isimli bir kadın büyükannesinin yakılmış kalıntılarını tüketebilmek için bir kaseye koyduğunu söyleyince tepkilerin odağına yerleşti. Fox'un Melbourne kahvaltı programı Cashfessional'a konuk olan kadın ölümünden sonra acı çeken annesini neşelendirmek amacıyla büyükannesinin küllerini yediğini söyledi.

    GARNİTÜR OLARAK KULLANIYOR

    kapak2

    Büyükanne ve büyükbabasının cansız bedenine ait külleri garnitür olarak kullanmanın onları sonsuza kadar içinde yaşatmak anlamına geldiğini söyleyen Cheyenne, "Ninem geçen yıl ağustos ayında vefat etti ve cenazesi yakıldı. Ailem ve ben yas tutuyorduk, bu yüzden bir gece annemin yanına gittim ve onu neşelendirmek için 'Hadi onu yiyelim' dedim. Onu sırf eğlence olsun diye yiyorum. Nan sonsuza kadar benimle yaşayacak. Ona daha yakın hissediyorum" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

     First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

     Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

     Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

     İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde olduDünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu
    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandıTürkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı
    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılarRestoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar
    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

    Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

    Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

    Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

    Dünya bu karşılaşmayı konuştu! Hakaret etmişti cevabı aynı şekilde oldu

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Türkiye'de öğretmendi! Cinsel istismar gerekçesiyle tutuklandı

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    Restoran sahibi tuvaleti kullanmalarına izin verince ortalığı birbirine kattılar

    Günlük 30 ped harcıyordu! "Meğerse iki rahmim varmış"

    Günlük 30 ped harcıyordu! "Meğerse iki rahmim varmış"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.