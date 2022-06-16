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Adana Ticaret Borsası

16.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,207,40MısırKg6,306,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:07
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
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