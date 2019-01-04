Adana'ya yakışır bir lezzet: Ev yapımı fıstık bombası

Malzemeler:

150 gram Antep fıstığı

350 gram tel kadayıf

Göz kararı tereyağı

1 bardak toz şeker

1 buçuk su bardağı süt

Labne

Kaymak

Hazırlanışı:

4 su bardağı su

5 su bardağı şeker

1/2 adet limon

Derin bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen yağın içine toz şekeri ilave edip karamel haline getirin.

Karamelize olan şekerin için tel kadayıfı ilave edin ve karıştırın. Bu karışım çıtır çıtır olacaktır. Yumuşatmak için bir buçuk su bardağı sütü ilave edin. Kadayıf sütü çekince altını kapatın.

Hazırladığınız tel kadayıftan bir parça koparın ve avuç içinize yayın. İçine kaymak ve labne karışımını doldurup, yuvarlak yapıp kapatın.

4 su bardağı su ve 5 su bardağı şekeri tencerede kaynatın. Ocaktan alacağınız zaman yarım limonu karışıma sıkın. Şerbet sıcakken Adana bombalarının üzerine dökün. Afiyet olsun...



