Karnıyarıktan musakkaya, şakşukadan yoğurtlu mezelere kadar pek çok tarifte kullanılan patlıcan, kızartıldığında kendine özgü bir lezzet kazanıyor. Ancak gözenekli yapısı nedeniyle kızartma sırasında fazla miktarda yağ emebiliyor. Özellikle yağın yeterince ısınmaması ve patlıcanların uzun süre yağın içinde bekletilmesi, kızartmanın ağır ve yağlı olmasına yol açabiliyor.

Patlıcanların yağ çekmesini tamamen engellemek mümkün olmasa da doğru hazırlık ve pişirme teknikleriyle bu miktar önemli ölçüde azaltılabiliyor.

PATLICANLARI KIZARTMADAN ÖNCE İYİCE KURULAYIN

Patlıcan kızartırken dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan biri, sebzelerin yüzeyindeki fazla nemin giderilmesi. Patlıcanları dilimledikten sonra isteğe bağlı olarak hafifçe tuzlayıp yaklaşık 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Bu işlem, patlıcanın bir miktar suyunu bırakmasına yardımcı olur.

Ardından patlıcanları gerekiyorsa durulayın ve temiz bir mutfak havlusu ya da kâğıt havluyla iyice kurulayın. Tuzlama işlemi tek başına yağ emilimini önleyen kesin bir yöntem değildir. Ancak patlıcanların yüzeyini kurutmak, kızartma sırasında yağın sıçramasını azaltmaya ve daha dengeli pişmelerine yardımcı olur.

YAĞIN SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Patlıcanların fazla yağ çekmesini azaltmak için kızartma yağının sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Yeterince ısınmamış yağa atılan patlıcanlar, kızarmadan önce uzun süre yağın içinde kalabilir. Bu da daha yağlı bir sonuç elde edilmesine neden olabilir.

Patlıcan kızartmak için yağın yaklaşık 175-180 dereceye ulaşması uygun bir başlangıç noktasıdır. Mutfak termometreniz varsa sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Yağın aşırı ısınmasına ve duman çıkarmasına ise izin vermeyin. Patlıcanları tavaya yerleştirdikten sonra ocağın sıcaklığını dengede tutmaya özen gösterin.

TAVAYI PATLICANLA DOLDURMAYIN

Kızartma sırasında yapılan yaygın hatalardan biri de bütün patlıcan dilimlerini aynı anda tavaya koymak. Tavaya fazla miktarda patlıcan eklemek, yağın sıcaklığının hızla düşmesine neden olabilir. Bu durumda patlıcanların kızarması daha uzun sürer ve istenilen kıvamı elde etmek zorlaşır. Daha iyi sonuç almak için patlıcanları küçük gruplar halinde kızartın. Dilimlerin birbirinin üzerine gelmemesine dikkat edin. Her iki tarafı da altın rengini aldığında patlıcanları yağdan çıkarın.

KIZARTTIKTAN SONRA BU ADIMI ATLAMAYIN

Patlıcanları kızarttıktan sonra doğrudan servis tabağına almak yerine fazla yağlarının süzülmesini sağlayın. Bunun için patlıcanları kısa süreliğine bir tel ızgaranın üzerine yerleştirebilirsiniz. Altına tepsi koyarak süzülen yağın birikmesini sağlayabilirsiniz.

Kağıt havlu kullanmak da yüzeydeki fazla yağın bir bölümünü almaya yardımcı olabilir. Ancak patlıcanları uzun süre üst üste bekletmek, buhar nedeniyle çıtırlıklarının azalmasına yol açabilir.

PATLICAN KIZARTIRKEN AKLINIZDA BULUNSUN

Patlıcanların fazla yağ çekmesini azaltmak için şu ayrıntılara dikkat edebilirsiniz: Patlıcanları mümkün olduğunca eşit kalınlıkta dilimleyin. Yıkadıktan sonra yüzeylerini iyice kurulayın. Kızartma yağını uygun sıcaklığa getirin. Tavayı gereğinden fazla doldurmayın. Patlıcanları gereğinden uzun süre yağda tutmayın. Kızartma sonrasında fazla yağlarının süzülmesini sağlayın.

Bu basit yöntemler sayesinde patlıcanların kızartma sırasında emdiği yağ miktarını azaltabilir, daha hafif ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.