Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül'de Havuzlubahçe Mahallesi'nde akrabaları Abdulvahap O'ya ait oto yıkama dükkanının önünde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğrayan Abdullah O'nun ölmesi, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin O'nun da yaralanmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

Ekipler, saldırıya karıştığı öne sürülen 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar Batuhan H. (26), B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Y. O. (18) ve Ramazan Y. Ç. (18) yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılardan B.O'nun olayda motosikleti kullandığı, arkasında bulunan Batuhan H'nin silahla ateş ettiği, diğerlerinin de çevrede gözcülük yaptığı öne sürüldü.

Abdullah O. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli Batuhan H'nin ifadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Güvenlik kamerasınca da görüntülenen silahlı saldırıda Abdullah O. hayatını kaybetmiş, yaralanan Şemsettin ve Mehmet O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.