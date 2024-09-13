YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutuklama

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutuklama

AA AA
13.09.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül'de Havuzlubahçe Mahallesi'nde akrabaları Abdulvahap O'ya ait oto yıkama dükkanının önünde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğrayan Abdullah O'nun ölmesi, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin O'nun da yaralanmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

Ekipler, saldırıya karıştığı öne sürülen 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar Batuhan H. (26), B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Y. O. (18) ve Ramazan Y. Ç. (18) yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılardan B.O'nun olayda motosikleti kullandığı, arkasında bulunan Batuhan H'nin silahla ateş ettiği, diğerlerinin de çevrede gözcülük yaptığı öne sürüldü.

Abdullah O. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli Batuhan H'nin ifadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Güvenlik kamerasınca da görüntülenen silahlı saldırıda Abdullah O. hayatını kaybetmiş, yaralanan Şemsettin ve Mehmet O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana silah saldırı

Adana Namaz Vakitleri 14 Eylül Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:55
Yatsı
20:11
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.