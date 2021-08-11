Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da otoyol yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.



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