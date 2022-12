Adana'da ambulansların belirtilen adrese ulaşım süresi 10 dakikanın altında

Nacar, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerini ziyaret etti, karanfil verdi.

Halil Nacar, ziyaretin ardından AA muhabirine, kentteki 69 istasyonla ve yaklaşık 1000 personelle 112 Acil Sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Acil sağlık hizmetinin önemini anlatan Nacar, "Şehir merkezinde çağrı geldiği andan itibaren adrese varma süremiz 10 dakikanın altında. Yüzde 95'in üzerinde çağrımıza bu sürenin altında varırız. Kırsalda da ilk yarım saatte yüzde 85'in üzerinde bir ulaşım kabiliyetiyle çağrıya ulaşıyoruz. Adana'da 2022 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 490 binin üzerinde çağrı oldu ve bu çağrılar değerlendirildi." diye konuştu.

Nacar, kentte 112'ye günde yaklaşık 7 bin çağrı düştüğünü, bunun 1500'ünün sağlık hizmeti için yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok ciddi çağrı almaktayız. 112 Acil Çağrı tabii ki diğer kurumlar için de çağrılar kabul ediyor ama sağlığa düşen Adana için yaklaşık 1500 çağrıdır. Bu çağrılar bizim buradaki uzman ekiplerimiz tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde en yakın, en uygun ekip, ekip gittikten sonraki değerlendirmeden sonra da en uygun hastaneye transfer sağlanır. Bize gelen çağrıların yaklaşık yüzde 10'u hiç bizi aramasa da olabilir.

112 Acil Çağrı hattının mutlaka amacına uygun kullanılmasını istiyoruz. Bir travma, yaralanma ya da ani gelişen bir hastalık durumunda vatandaşlarımızın bu numarayı kullanmasını istiyoruz. Bunun dışında bu numaranın danışmanlık hizmeti, adres sorma için ya da bilgilendirme amaçlı kullanılmasını istemiyoruz. Bu şartlarda kullanıldığı takdirde mutlaka ihtiyacı olan çağrı hatta bekletiliyor, ya daha sonra bize ulaşamıyor ya da biz ulaştığımızda çok geç kalmış oluyoruz. O yüzden gereksiz ya da amacı dışında kullanım yapanlar bilsinler ki ihtiyacı olan kişileri ya da bizim gerekli olduğumuz durumları engelliyorlar."

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Tüm sağlık çalışanlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan Nacar, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Hiçbir şartta insanlar için canıgönülden çalışan, kapasitesinin üstüne çıkan ve faydalı olmak isteyen bir sağlık çalışanımıza uygulanan her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca buraya gelen bir çağrı sisteme düştükten sonra ekip görevlendirildiğinde ambulansların eğer sirenleri ötüyorsa mutlaka o ambulansı bekleyen, o ekibe muhtaç, o ambulans tarafından taşınması gereken bir kişi vardır. Bu hizmete kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Toplumun her kesiminin bu hizmete her an her yerde ihtiyacı olabilir. Onun için ambulanslarımız görüldüğünde mutlaka yol verilmesini, hiçbir şartta ambulanslarımızın önünden gidilmemesini ve ambulanslarımıza kolaylık sağlanmasını rica ediyoruz."