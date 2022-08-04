Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Duran Ersin yönetimindeki 01 AAR 744 plakalı motosiklet, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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