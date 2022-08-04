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Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

04.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Duran Ersin yönetimindeki 01 AAR 744 plakalı motosiklet, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İkindi
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Akşam
19:51
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
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