Sosyal medyada çok konuşuldu! 239 sterlin (yaklaşık 10 bin TL) ödeyerek yaptırdığı dövmesini gösterdi: "Dava etmelisin"

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadın kulağının arkasında yaptırdığı yıldız dövmeleri babasının bir arkadaşının ilgisini çekti. Adam dövmede bir tuhaflık olduğunu düşünerek o anları, "Bir arkadaşımın kızı bu dövmeye 239 sterlin ödedi" notuyla paylaştı.

Gönderinin yorumlar bölümünde kızın ailesinin mürekkebin sonuçlarından memnun olduğu söylendi. Çünkü ailesi zaten kızın dövme yaptırmasına başından beri karşıydı. Yorumlardaki diğer kişiler de hemen yorum yaparak, yıldız başına fiyatın 79 sterlin olduğunu belirttiler.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kardeşim, sana bunu söylemekten üzgünüm ama ciddi anlamda kazıklandın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben olsam polisi arardım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Dava etmelisin" yorumunda bulundu.