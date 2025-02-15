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Sadece 3 ayda 31 kilo vererek herkesi şaşkına çevirdi! Ailesi bile tanımakta zorluk yaşadı: "Her gün 2 saat boyunca koştum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 14:24
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“Lin Junwei” veya halkın ona seslendiği adıyla “Xiao Lin” bir tur otobüsünün şoförü olarak görev yapıyordu. Tayvan'da yaşayan Lin'in ağırlığı, koronavirüs pandemisi sırasında çalışmadığı için evde kalarak tam 103 kiloya kadar ulaşmıştı. Sağlık sorunlarının artmaya başlaması üzerine Lin, 3 ayda 31 kilo vererek herkesi bir anda şaşırttı.

Sadece 3 ayda 31 kilo vererek herkesi şaşkına çevirdi! Ailesi bile tanımakta zorluk yaşadı: "Her gün 2 saat boyunca koştum"

MYNET|DIŞ HABERLER Askerden terhis olduktan sonra 20 yılı aşkın bir süre otobüs şoförlüğü yapan Lin, düzensiz beslenme ve egzersiz eksikliği gibi nedenlerden dolayı koronavirüs karantinası sırasında tam 103 kilo olmuştu. Hiçbir kötü alışkanlığı olmamasına rağmen kilo veremediğini söyleyen Lin, kan şekeri seviyesinin anormal olduğunu öğrenince saplık testinden geçmek istedi.

YEMEKTEN SONRA KENDİSİNİ YORGUN HİSSEDİYORDU

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Test sonuçlarına göre HbA1c değeri diyabet sınırı olan 6.8'e kadar çıkan Lin, "Yemekten sonra yorgun hissediyordum ve sık sık baş ağrısı çekiyordum. Bu durum özellikle sürücüler için tehlikeli. Kendimi değiştirmek için spor yapmayı denemek istedim" dedi.

3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ

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Koşu bandının üzerinde dizi izleyerek spor yaptığını anlatan Lin, "Çok şişman olduğum için ayak tabanlarımda iltihap oluşuyordu. İlk başlarda sadece yarım saat koştum. Ancak sonradan süreyi arttırdım. Birkaç günde gün içinde 2 saat koşabilecek duruma geldim ve sonucunda 31 kilo verdim" dedi.

Lin'in hayatı 3 ayda tamamen değişti. HbA1c seviyesi sadece üç ayda 6,8'den 5,2'ye düştü. Doktorların bile değişimiyle şaşkına döndüğü Lin düzenli olarak egzersizlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Tayvan
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