Saç ekiminden sonra sırada sakal ekimi var! Operasyondan çıktıktan sonraki halini paylaşınca viral oldu: "Ağlayamıyorum o kadar şiştim"

'Can Şuoruç' isimli bir sosyal medya kullanıcısı saç ektirme karar vererek sürecini paylaşmayı ihmal etmedi. Ektirme işleminin öncesini paylaşan Şuoruç, "Benim bu aralarım boş. Bu araları doldurtmak istiyorum. Çok istiyordum acaba nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Sakal ektirme işleminin ardından eve gelerek son görüntüsünü paylaşan kullanıcı, "Eve geldim şimdi. Sakal ekildi. Konuşamıyorum. Dudaklarım kocaman oldu. Botokslu kadınlara döndüm. Recep İvedik'e benziyorum kafamda bununla, sakallarımla. İnşallah düzelir. Ağlayamıyorum da o kadar şiştim" diyerek herkesi gülümsetti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke hiç yaptırmasaydınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten sonuna çok güldüm" yorumunu yaptı.