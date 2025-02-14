Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Saç ekiminden sonra sırada sakal ekimi var! Operasyondan çıktıktan sonraki halini paylaşınca viral oldu: "Ağlayamıyorum o kadar şiştim"

Saç ekiminden sonra sırada sakal ekimi var! Operasyondan çıktıktan sonraki halini paylaşınca viral oldu: "Ağlayamıyorum o kadar şiştim"

14.02.2025 14:27
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 14:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de özellikle saç ekimine çok alışkınız ama bir sosyal medya kullanıcısı bu kez saç değil sakal ekimi sürecini paylaşınca viral olmayı başardı. Görüntülerde sakallarının seyrek olmasından şikayet ettiği için ekim yaptırdığını söyleyen "Can Şuoruç" isimli kullanıcı gönderisiyle ilgi çekti.

'Can Şuoruç' isimli bir sosyal medya kullanıcısı saç ektirme karar vererek sürecini paylaşmayı ihmal etmedi. Ektirme işleminin öncesini paylaşan Şuoruç, "Benim bu aralarım boş. Bu araları doldurtmak istiyorum. Çok istiyordum acaba nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

1

Sakal ektirme işleminin ardından eve gelerek son görüntüsünü paylaşan kullanıcı, "Eve geldim şimdi. Sakal ekildi. Konuşamıyorum. Dudaklarım kocaman oldu. Botokslu kadınlara döndüm. Recep İvedik'e benziyorum kafamda bununla, sakallarımla. İnşallah düzelir. Ağlayamıyorum da o kadar şiştim" diyerek herkesi gülümsetti.

778

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke hiç yaptırmasaydınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten sonuna çok güldüm" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Zeytinyağı içiyorum ve muz kabukları yiyorum

Zeytinyağı içiyorum ve muz kabukları yiyorum

 Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

 Müşteri gibi otele girip lobideki cam masanın üzerinde yakınlaştılar

Müşteri gibi otele girip lobideki cam masanın üzerinde yakınlaştılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Türkiye'nin 'en'leri belli oldu!

Türkiye'nin 'en'leri belli oldu!

2025 yılına işaret etti! 'İnsanlık için hayati dönüm noktası'

2025 yılına işaret etti! 'İnsanlık için hayati dönüm noktası'

Şimdi o aldattı sevgilisi canlı canlı izledi

Şimdi o aldattı sevgilisi canlı canlı izledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.