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Her gün sadece kızarmış tavuk yiyor! Uyarılarla dalga geçmeyi seçti: "Bu gerçekten çok şaşırtıcı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 07:57
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James Ellis isimli bir adam her gün 1 tane kızarmış tavuk yiyerek kendisini bir anda ilginç bir meydan okumanın ortasında buldu. Olası sağlık sorunları konusunda endişeli olmadığını bile getiren Ellis, "Yorumları okuyorum ve bir ay içinde öleceğimi düşünen tüm doktorlara gülüyorum. Bu gerçekten çok şaşırtıcı" dedi.

Her gün sadece kızarmış tavuk yiyor! Uyarılarla dalga geçmeyi seçti: "Bu gerçekten çok şaşırtıcı"

MYNET|DIŞ HABERLER Hepimizin en sevdiği yemek vardır değil mi? Ama tadı ne kadar güzel olursa olsun, bir yıl boyunca her gün aynı yemeği yemek kesinlikle tuhaf. James Ellis, her gün bir tane kızarmış tavuk yeme misyonunu sürdürürken tam da bunu yapıyor.

BİR ARKADAŞINDAN GÖRDÜ

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Ellis'in meydan okuması bir arkadaşının bütün bir tavuğu yediğini gördükten sonra ortaya çıktı. Ellis, news.com.au'ya yaptığı açıklamada "Büyük bir proje üzerinde çalışıyorduk. Bir oturuşta bütün tavuğu yedi. Şimdiye kadar gördüğüm en komik şey olduğunu düşündüm. Bunu bir meydan okumaya çevirmek istedim" dedi.

SAĞLIK SORUNLARI KONUSUNDA UYARDILAR

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New York Post'un haberine göre, kızarmış tavuktan daha sağlıksız yiyecekler elbette var ancak bir doktor, 'uzun vadede aşırı tüketimin birçok sağlık sorununa yol açabileceği' konusunda uyardı. Doktorları uyarısı üzerine Ellis, "Yorumları okuyorum ve bir ay içinde öleceğimi düşünen tüm doktorlara gülüyorum.On yıl boyunca McDonald's ve fast food diyeti yaptım ve günde 20 sigara içtim. Henüz ölmedim. Tavukların bunu yapacağını sanmıyorum" diye konuştu.

UNILAD'a konuşan Ellis diyetinin sağlığı üzerindeki etkileri sorulunca ise, "İyi hissediyorum, başlamadan öncekinden farklı değilim. Bundan dolayı herhangi bir sağlık komplikasyonu yaşayacağımdan oldukça şüpheliyim , bırakmam için hayatımı tehdit etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"TAVSİYE EDİLMEZ"

Dr. Zac Turner aşırı miktarda tavuk tüketiminin sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyerek, "Yüksek protein alımı belirli durumlarda faydalı olabilir; örneğin, kısa süreli hacim kazanma evreleri veya elit sporcuların yarışma hazırlıkları gibi. Ancak uzun vadede aşırı protein tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Kısa vadede yüksek protein tüketimi, yeterli sıvı alımı, egzersiz ve dengeli mikro besinlerle birleştirildiğinde faydalı olabilir; ancak uzun vadede her gün bir adet kızarmış tavuk tüketmek tavsiye edilmez. Beslenme dengesizliği, böbrek ve karaciğer stresi, kardiyovasküler zorlanma ve lif eksikliği zamanla ciddi metabolik ve sistemik sağlık sorunlarına yol açabilir." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk
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