Bay Doğru'yu bulma peşinde! Çözümü sosyal medyada tartışmalara neden oldu: "Sevgili adaylarıma IQ testi yaptırıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki Candice Kloss potansiyel sevgili adaylarının zekasıyla yakından ilgileniyor. Good Morning Britain programına konuk olan Kloss, buluştuğu kişilere IQ testi yaptırma alışkanlığını açıkladı. İzleyicileri şaşkına çeviren alışkanlığında Kloss, erkeklerin fiziksel özellikleri ne olursa olsun 120 ve üzeri puan almadıkları takdirde onlara zaman ayırmadığını da söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kloss'un yöntemini mantıklı bulmadığını dile getirerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatının geri kalanında ne kadar da üzgün ve yalnız bir kadın olacak" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayrıca daha yüksek bir IQ, insanları nazik veya iyi insanlar yapmaz" yorumunda bulundu.

"AŞKI BULMAMI ENGELLİYOR"

Potansiyel sevgili adaylarına IQ testi yapmanın lehine sonuçlanmadığını ifade eden Kloss, "Kendimle aynı IQ seviyesine sahip olan birini bulmak aslında aşkı bulma şansımı engelledi. Bunu 3 yıl boyunca denedim. Ağır evrakları taşımaktan yoruldum. Pes ediyorum" dedi.