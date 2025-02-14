27 yaşındaki adamın göz bebeklerindeki deformasyon doktorları şaşkına çevirdi! "Nedeni kötü bir alışkanlığı olabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaşayan 27 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta gözlerindeki rahatsızlık hissi nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Jimu Haber Ajansı'nın haberine göre 27 yaşındaki hasta, 1 hafta boyunca iş yerinde fazla mesaiye kaldı, gecelerini ise bol bol dizi izleyerek ve mobil oyun oynayarak geçirdi. 7 günde toplam 35 saatten az uyudu.

Sonunda ise bulanık görme, göz kızarıklığı ve şiddetli göz ağrısı yaşamaya başladı ve hemen doktora gitti. Hastaya üveit teşhisi konuldu. Görme yeteneği 0.4'e düştü ve göz bebekleri çiçek şeklini aldı.

"DİKKAT ETMELİSİNİZ"

Eğer bulanık görme, göz kızarıklığı veya göz ağrısı yaşıyorsanız, derhal muayene için doktora görünmelisiniz. Ayrıca göz yorgunluğunu veya hasarını azaltmak için uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakmaktan kaçınmalısınız. Uyku eksikliğinden veya düzensiz uykudan kaçının.